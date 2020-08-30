شكرا لقرائتكم حسين الشحات يخضع لمسحة كورونا استعدادا للبرنامج التأهيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى حسين الشحات جناح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا، خلال تواجده فى المنزل، للتأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيرس، تمهيداً لانتظامه فى البرنامج التاهيلى وبعدها فى مران الفريق الأحمر، بعد فترة غياب طويلة، بعدما خضع الشحات لعملية "الفتاق" قبل استئناف النشاط الرياضى مباشرة خلال فترة توقف كورونا، وجاءت نتيجة المسحة سلبية.

ويبدأ حسين الشحات برنامج التأهيل من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أشهر، وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى، وأكد الجهاز الفنى للأهلى أن الشحات سينتظم فى برنامج تأهيلى يستمر لمدة أسبوعين، وبعد ذلك سيعلن جاهزيته للمشاركة فى المباريات ليكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة مع الأهلى فى مباراتى الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين (بالمغرب ومصر على التوالى) فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

فى سياق آخر، أكد مصدر مسئول فى الأهلى أن النادى لا يعلم شيئاً عن تأجيل مباراتى نصف دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين، موضحاً أن الأهلى لا يعرف شيئاً عن أنباء تأجيل مواجهتى الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات "كورونا" فى المغرب خلال الأيام الماضية.

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وشهدت الساعات الأخيرة تداول أنباء حول إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب فيروس كورونا، وإصابة عدد من لاعبى الوداد بالفيروس.

وأوضح مصدر فى القلعة الحمراء أن الأهلى يواصل التجهيز لمباراة الوداد يوم 26 سبتمبر بالمغرب، من خلال الاتصالات المُستمرة مع السفارة المصرية فى المغرب للترتيب بشأن عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة، قائلا، "لا نتعامل سوى مع الأمور الرسمية فقط.. لدينا عدد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى وبعد الانتهاء منها يبدأ التفكير فى مباراة الوداد المغربى"