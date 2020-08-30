شكرا لقرائتكم الشوط الأول ..الجونة يتقدم بهدف نظيف على المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول من مواجهة الجونة ونظيره المقاولون العرب على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بتقدم الفريق الساحلي على الذائب بهدف نظيف أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء تحصل عليها أكرم توفيق

أعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لمواجهة نظيره الجونة، فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة عقب الخسارة من الأهلى بهدف دون رد فى الدقائق القاتلة بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما فجر ذئاب الجبل مفاجأة كبرى وإنتزع فوز غالى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف رغم النقص العددى فى صفوفه.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:



محمود أبو السعود فى حراسة المرمى خط الظهر: أمير عابد، أحمد الشيمى، محمد سمير، حسن الشامى خط الوسط: عبد العزيز موسى، محمد مجلى، كريم مصطفى، محمود السيد خط الهجوم: لويس إدوارد، سيف الدين الجزيرى.

كما أعلن بيدرو مدرب الجونة عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالي: قاسم طارق، باسم على، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد محسن ليلة، سارج أكا، اسلام رشدى، اسلام عبد النعيم، جوناثان، أكرم توفيق، عمرو بركات.

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ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 4 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة للإستفادة من إقامة المباراة على ملعبه لخطف النقاط الثلاث لإستعادة موقعه فى المنطقة الدافئة بجدول الدورى بعد تراجعه للمراكز الأخيرة، بينما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة إحترام فريق الجونة لانه خصم ليس سهلا وأتعب الأهلى حامل اللقب كثيراً باللقاء الأخير مطالباَ بضرورة إستمرار الفوز لحسم صراع المركز الثانى مع الزمالك وبيراميدز لصالح الذئاب.