شكرا لقرائتكم شريف رضا يتقدم لسموحة على طنطا في الدقيقة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم شريف رضا لفريق سموحة فى شباك طنطا بالدقيقة الثانية من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق والتقدم نحو سباق مراكز المربع الذهبى، فى المقابل شدد محمد صلاح المدير الفنى لطنطا على لاعبيه ضرورة التخلص من النتائج السلبية بتحقيق فوز يعزز فرص الفريق فى البقاء بالممتاز ويبعده عن المركز الأخير.

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تاريخ مواجهات سموحة وطنطا

تاريخيا مباراة اليوم هى السادسة بين الفريقين فى مسابقة الدوري، تقاسم الفريقان الفوز بواقع فوزين لكل فريق بملعبه، وتقاسما أيضًا أهداف المواجهات العشرة، ثم انتهت المواجهة الخامسة بينهما والأخيرة فى الدور الأول لدورى هذا الموسم بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق والتى أقيمت على استاد طنطا الرياضى فى 27 نوفمبر 2019، سجل ثنائية سموحة حسام حسن وسجل ثنائية طنطا إسلام فؤاد وميدو جمال.