شكرا لقرائتكم وادى دجلة يهزم نادى مصر بهدفين لهدف بالدورى في مباراة ركلات الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق وادى دجلة فوزا مهما على نظيره نادى مصر، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز مروان حمدى هدف دجلة الأول فى الدقيقة 5، وعزز أحمد سعيد تقدم الفريق الدجلاوى بالهدف الثانى عن طريق ركلة الجزاء فى الدقيقة 86، فيما أحرز مصطفى سلطان هدف نادى مصر فى الدقيقة 95 .

وشهدت الدقيقة 48، تدخل تقنية الفيديو "الفار" ليمنح حكم المباراة طرد مباشر لعمرو صالح مدافع دجلة بعد عرقلة لاعب نادى مصر الذى استغل خطأ مدافع دجلة وأصبح منفرداً بحارس المرمى، فيما شهدت الدقيقة 90 طرد أحمد سعيد أوكا مدافع نادى مصر .

وبهذا الفوز، يصعد وادى دجلة للمركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما استمر نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وبدأ دجلة المباراة بتشكيل يتكون من ..

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فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: خالد رضا، محمود مرعي، اسحاق يعقوبو، بيكهام، وخط الوسط: عمرو صالح، أحمد سعيد، وأمامهما: حسام عرفات، رفيق كابو، محمد هلال، وخط الهجوم: مروان حمدي.

فيما جاء تشكيل نادى مصر : "عصام ثروت - أحمد أوكا - أحمد يوسف - علاء عطا - شريف أشرف - إسلام صالح - هشام عبدالحميد - ويليس- مصطفى سلطان- أحمد الشيخ - كليف".

وحقق وادى دجلة فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاصة فى الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع المصرى البورسعيدى سلبياً فى نفس الجولة.