إيفرتون يتمسك بمدافعه كين حتى 2025

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد، أن مدافعه الإنجليزي الدولي مايكل كين وقع على عقد جديد مدته خمس سنوات، ليربط نفسه مع النادي حتى 2025.
ولعب كين (27 عاماً) 31 مباراة مع إيفرتون في الموسم الماضي، وقال للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: أحببت الأعوام الثلاثة التي قضيتها في إيفرتون وأنا أتطلع لرؤية ما ينتظرني في المستقبل.
وأضاف: أتعلم كل يوم في ملعب التدريب مع المدرب وكل العاملين. المدرب من أفضل المدربين. أتمنى أن نستطيع أن نحقق نتائج جيدة هذا الموسم وأن نجعل الجماهير فخورة بنا مرة أخرى.
وانتقل كين، الذي لعب عشر مباريات مع المنتخب الإنجليزي، لإيفرتون قادما من بيرنلي في 2017.
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