شكرا لقرائتكم هاميلتون يفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج لويس هاميلتون، بطل العالم، بلقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا-"1 يوم الأحد، ليعزز صدارته لفئة السائقين والتتويج بلقبه الـ89 في سباقات الجائزة الكبرى، ويصبح على بعد لقبين فقط من الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر.

واستطاع سائق فريق مرسيدس، الذي يهدف للفوز بلقبه العالمي السابع ومعادلة الرقم القياسي، أن يتحكم في السباق كم مركز الانطلاق الأول. وحل زميله بالفريق فالتيري بوتاس في المركز الثاني، وجاء ماكس فيرستابين سائق ريد بول في المركز الثالث. فيما جاء دانيل ريتشاردو في المركز الرابع وحصل على نقطة إضافية بعد تحقيقه أسرع زمن للفة.

وكما كان متوقعا عانى فريق فيراري في السباق بعدما قدم أداء سيئا في التجارب الحرة والتجربة الرسمية. وأنهى سيبستيان فيتيل، بطل العالم أربع مرات، السباق في المركز الثالث عشر، فيما جاء زميله تشارلز لوكلير في المركز الرابع عشر.