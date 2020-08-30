ميسي يتمرد رسمياً.. ورابطة الدوري الإسباني تساند برشلونة ضد «البرغوث»: ادفع 700 مليون يورو وغادر

تخلّف أسطورة نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الظهور في المدينة الرياضية صباح اليوم، الأحد، من أجل الخضوع لاختبار PCR للكشف عن فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان غداً الإثنين، بعد ظهور نتائج فحوصات الكشف عن كورونا.

وكان من المفترض أن يخضع ميسي للاختبار في العاشرة والرُبع صباحًا، لكنه لم يظهر كما هو متوقع، لتكون الخطوة بمثابة إعلان رسمي من الأرجنتيني عن تمرّده على برشلونة، تأكيداً علنياً لرغبته في الرحيل.

وقال الصحفي بمحطة "إسبورتي إنتراتيفو" البرازيلية، مارسيلو بيتشلر، أن ليونيل ميسي لا ينوي الظهور في الاختبارات الطبية من منطلق إخطاره ناديه بقرار الانفصال، مؤكداً أن الأرجنتيني "لم يعد يعتبر نفسه لاعباً لـ برشلونة."

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وفي السياق ذاته، أصدرت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بيانًا دعّمت فيه موقف برشلونة ضد ليونيل ميسي.

وأكدت الرابطة في بيانها على ضرورة دفع ميسي لمبلغ 700 مليون يورو –قيمة الشرط الجزائي- لو أراد فسخ عقده من طرف واحد.

وجاء بيان "لا ليجا" كالآتي: "العقد ساري المفعول حاليا ويحتوي على الشرط الجزائي والذي يجب سداده في حال قرر ليونيل أندريس ميسي إنهاء التعاقد بشكل مبكر من جانب واحد، وذلك تنفيذا للمادة رقم 16 للمرسوم الملكي 1006\1985 الذي ينظم علاقة العمل الخاصة بالرياضيين المحترفين.

وامتثالا للوائح المعمول بها، فلن تقوم رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بتنفيذ عملية فسخ التعاقد إن لم يدفع اللاعب مسبقا المبلغ المذكور".