شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الجونة يتقدم على المقاولون بهدف من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة فى إنهاء الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف أمام فريق المقاولون العرب فى المباراة التى تجمعهما حالياً ، على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز ،أحرز هدف الفريق الساحلي مهاجمه والتر بواليا فى الدقيقة 6 من ركلة جزاء. وجاء تشكيل الجونة كالتالى ، إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا. وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: حراسة المرمى: محمود ابو السعود الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، أحمد الشامى، حسن الشامي. Advertisements الوسط: محمد مجلي،عبد العزيز موسى، كريم مصطفى ، محمود السيد. الهجوم: لويس إدوارد، سيف الجزيرى. ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

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