تعرف على مواعيد نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي

وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائي الذي يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر المقبل على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأكدت اللجنة في خطابها لناديي الأهلي والاتحاد السكندري بأنه يحق لها تعديل توقيتات المباريات في الأيام المحددة حسب البث التلفزيوني.

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