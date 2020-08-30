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تعرف على مواعيد نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور نهائي بطولة دوري السوبر المصري موسم 2019-2020.

وتمكن نادي الاتحاد السكندري من الوصول للمباراة النهائية بعد تخطي نادي الزمالك، فيما لحق به النادي الأهلي بعد تجاوز فريق الجزيرة في دور نصف النهائي.

وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائي الذي يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر المقبل على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

 

وأكدت اللجنة في خطابها لناديي الأهلي والاتحاد السكندري بأنه يحق لها تعديل توقيتات المباريات في الأيام المحددة حسب البث التلفزيوني.

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فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة   76  / 73  في نهائي الكأس ليتوج الفريق السكندرى ببطولة كأس مصر رجال ، للمرة الرابعة عشر في تاريخه ، في المباراة التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر

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