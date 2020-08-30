شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيريك ديسمبى يحرز هدف سموحة الثانى فى شباك طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح إيريك تيسمبى لاعب سموحة، فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى شباك طنطا بالدقيقة 43 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

وطالب حمادة صدقى المدير الفني لسموحة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق والتقدم نحو سباق مراكز المربع الذهبى ، في المقابل شدد محمد صلاح المدير الفني لطنطا على لاعبيه ضرورة التخلص من النتائج السلبية بتحقيق فوز يعزز فرص الفريق في البقاء بالممتاز ويبعده عن المركز الأخير.

Advertisements

تاريخ مواجهات سموحة وطنطا

تاريخيا مباراة اليوم هى السادسة بين الفريقين في مسابقة الدوري، تقاسم الفريقان الفوز بواقع فوزين لكل فريق بملعبه، وتقاسما أيضًا أهداف المواجهات العشرة، ثم انتهت المواجهة الخامسة بينهما والأخيرة فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق والتى أقيمت على استاد طنطا الرياضى فى 27 نوفمبر 2019 ، سجل ثنائية سموحة حسام حسن وسجل ثنائية طنطا إسلام فؤاد وميدو جمال.