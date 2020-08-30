شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة فى لايف جديد عبر تليفزيون الخليج 365 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، بعد قليل، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على صفحات ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى ومباريات الدورى وتداعيات فوز الأهلى على المصرى، والحديث عن الصفقات الجديدة القطبين، وتداعيات رحيل رمضان صبحى عن الأهلى ومحطته المقبلة، والحديث عن ترتيبات بطولة الدورى واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

كما يتناول شبانة فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز وكواليس مباراة اليوم بين الزمالك وانبى، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى الممتاز و أيضا الملاعب التى ستقام عليها مباريات الدورى، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.