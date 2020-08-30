شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شبانة يكشف فى تليفزيون ”الخليج 365” تفاصيل إصابات كورونا بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه "مع شبانة" فى تليفزيون ”الخليج 365”، كواليس الإصابات الخاصة بفيروس كورونا التى حدثت فى صفوف الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الجهاز الطبى للنادى الأبيض بقيادة الدكتور محمد أسامة عن وجود 3 إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق تم اكتشافها بعد إجراء تحاليل الدم المُسماة بالكاشف السريع "Rapid Test"، ليقرر جهاز الزمالك الطبى إجراء الثلاثى لفحص "PCR" لتبين مدى تعرضهم لإصابات بفيروس كورونا من عدمه بعد المؤشرات الخاصة بالأمر التى ظهرت فى تحاليل الدم والتى أوضح طبيب الزمالك إنه لا يمكنه التأكيد من خلالها عن وجود إصابات من عدمه.

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وقال الإعلامى محمد شبانة فى تليفزيون ”الخليج 365”:"ما حدث أنه تم اكتشاف 3 حالات فى الزمالك من خلال تحاليل دم وهم من لاعبى الفريق وقام كارتيرون المدير الفنى للفريق باستبعاد إثنين منهما من لقاء إنبى وضم لاعب واحد ولم يحدث أي قلق في صفوف الفريق خاصة إن كل لاعب فى الزمالك يقيم فى المعسكر بغرفة منفردة وخضع ذلك اللاعب لفحص PCR وصلت نتيجته صباح اليوم لنادى الزمالك وجاءت سلبية بينما خضع الثنائى الذى تم استبعادهما لتحليل الـ PCR صباح اليوم وتواصل طبيب الزمالك مع معمل التحاليل عصرا ليبلغ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بأن أيضا الثنائى المستبعد من معسكر الفريق نتائجهما سلبية".

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى الممتاز و أيضا الملاعب التى ستقام عليها مباريات الدورى، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.