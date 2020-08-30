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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يخلد أسماء أساطير نادى الـ100 على الجدران، وإصابة خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلي بفيروس "كورونا".

اتحاد الكرة يخلد أسماء أساطير نادى الـ100 على الجدران

قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة تكريم أسماء اللاعبين الذى حققوا إنجاز دخول نادى المائة بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة ضمن عمليات التطوير والتجديد بمقر الجبلاية بالجزيرة، بعد التعاقد مع إحدى الشركات لتطوير مدخل مقر الجبلاية، واللاعبون المصريون فى نادى المائة هم: حسن الشاذلى وحسام حسن والسيد الضظوى ومصطفى رياض ومحمود الخطيب وأحمد الكاس وعبد الله السعيد ومحمد أبو تريكة وجمال عبد الحميد.

إصابة خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلي بفيروس "كورونا"

أعلن المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إصابته بفيروس "كورنا" بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها إيجابية، وقام عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بعزل نفسه داخل منزله وبدأ تطبيق الإجراءات الطبية للتعافى من الفيروس، وقال المهندس خالد مرتجى، "الحمد لله على كل شىء.. تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.. راضٍ وكل الرضى بقضاء الله.. أسألكم الدعاء".

"المسحة السريعة" تثبت إصابة 3 لاعبين فى الزمالك بفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، أن المسحة السريعة التى خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة انبى اليوم بالدورى أظهرت إصابة 3 لاعبين فى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا بفيروس كورونا من عدمه.

أزمة بين اتحاد الكرة و الأندية بسبب العودة لمسحات كورونا و التكاليف

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أزمة جديدة ظهرت على السطح مؤخرا بين عدد من الاندية على رأسها المصري البورسعيدي و اتحاد الكرة بسبب تحليل الدم الخاص باختبار فيروس كورونا ، وعدم صحته فى بعض الأحيان وحدوث نوع من التخبط لكشف اللاعب المصاب بفيروس كورونا من عدمه بناء على تصريحات بعض مسئولو هذه الأندية الذين طالبو العودة للعمل بمسحات كورونا بدلا من تحليل الدم، كون الأول تكون نتيجته صحيحة بنسبة كبيرة .

الأهلي يرفض ضم جناح بيراميدز في ميركاتو الصيف

رفض مسئولو النادي الأهلي العرض الذي تقدم به أحد وكلاء اللاعبين على النادي لضم إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز الحالي والمصري السابق، حال رحيله عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعاقد ناديه مع العديد من المميزين في مركزه وعلى رأسهم رمضان صبحي في الوقت الذي تعمل إدارة النادي على ضم المغربي أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس وأحد المهاجمين الأفارقة الكبار وهي الأمور التي تصعب مأمورية بقاء عيسى .

فشل محاولات الإسماعيلى لإقناع فخر الدين بن يوسف بالانتظام فى التدريبات

فشلت محاولات الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، للانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة، وفشلت مفاوضات النادى الإسماعيلى مع فخر الدين بن يوسف لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

أسوان يجهز أوميد أوكرى لمباراة طلائع الجيش

وزير الرياضة يستلهم روح عادل إمام فى "التجربة الدنماركية" لضبط مراكز الشباب

لم يتخيّل قدرى المنياوي، وزير الشباب والرياضة فى فيلم "التجربة الدنماركية"، الذى جسّد شخصيته الزعيم عادل إمام أن تصل عشوائية مراكز الشباب لحد أن تجد سيدة "تقلى بطاطس وطعمية"، أو أن تجد بعض الأشخاص يلتفون حول بعضهم يدخون الشيشة ويتحدثون عن اقتراب زفاف "فرج الخروف"، صُدم قدرى المنياوى من هول ما رآه فى مركز الشباب الذى قام بزيارة مفاجئة له فلم يدر فى ذهنه أن تصل الأمور من اللامبالاة والعشوائية لهذا الحد غير المسبوق.