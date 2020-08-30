شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حسين الشحات يجرى المسحة الطبية فى المنزل قبل التأهيل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع حسين الشحات جناح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا، خلال تواجده فى المنزل، للتأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيرس، تمهيداً لانتظامه فى البرنامج التاهيلى وبعدها فى مران الفريق الأحمر، بعد فترة غياب طويلة، بعدما خضع الشحات لعملية "الفتاق" قبل استئناف النشاط الرياضى مباشرة خلال فترة توقف كورونا، وجاءت نتيجة المسحة سلبية.

ويبدأ حسين الشحات برنامج التأهيل من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أشهر، وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى، وأكد الجهاز الفني للأهلي أن الشحات سينتظم فى برنامج تأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، وبعد ذلك سيعلن جاهزيته للمشاركة فى المباريات ليكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة مع الأهلي فى مباراتي الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين (بالمغرب ومصر على التوالى) فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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فى سياق آخر، أكد مصدر مسئول فى الأهلى أن النادى لا يعلم شيئاً عن تأجيل مباراتى نصف دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى يومى 26 سبتمبر و3 أكتوبر المقبلين، موضحاً أن الأهلى لا يعرف شيئاً عن أنباء تأجيل مواجهتى الوداد واللتين تردد أنهما قد يتم تأجيلهما بسبب تفاقم إصابات "كورونا" فى المغرب خلال الأيام الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة تداول أنباء حول إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب فيروس كورونا، وإصابة عدد من لاعبى الوداد بالفيروس.