شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن كيفية تعامل الأهلي مع لعنة الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الفريق نجح في تخطي الظروف الصعبة التى تعرض لها مؤخراً وتتمثل في الغيابات المُتتالية التى يُعاني منها للاصابات أو الإيقافات ، موضحاً أن الاهلي لديه عناصر جيدة قادرة على تعويض الغيابات بالشكل الذي يُحقق أهدافه من خلال الإنتصارات المُتتالية محلياً كما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يتعامل بشكل جيد مع هذه الظروف حيث نجح في تجهيز البديل المناسب القادر على تقديم أداء جيد يساهم في تحقيق الأنتصارات.

وقال سيد عبد الحفيظ أن الفوز على حساب المصري بهدفين دون رد، مساء أمس في إطار منافسات بطولة الدوري يُعد محطة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز ، وشدد على ثقة الجهاز الفني في العناصر الموجودة بالفريق في الفترة الحالية، وقدرتهم على تعويض الغيابات، وأن ما يحدث في الفترة الحالية أمر طبيعي، والأهم هو حصد النقاط.

Advertisements

وأضاف أن الفريق يستعد لمواجهة وادي دجلة ومن بعده لقاء حرس الحدود في الدوري، مشددًا على ضرورة حصد كل النقاط في الجولتين المقبلتين بالدوري، ودخول مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال بصفوف مكتملة ومعنويات مرتفعة.

من ناحية أخرى ، يواجه عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، شبح الغياب عن مباراة وادى دجلة المُقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدورى الممتاز، بعد الإصابة التى تعرض لها أمام المصرى أمس، السبت، باستاد برج العرب فى الجولة الـ23 من بطولة الدورى، وكانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، غادر على إثره مباراة المصرى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وستُحدد الأشعة مدة غياب السولية عن التدريبات والمباريات، لكن الدلائل تُشير إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة دجلة بنسبة كبيرة وهو ما سيتحدد الساعات المقبلة.

ويحتل الأهلي قمة الدورى برصيد 62 نقطة ويأتى بيراميدز ثانياً برصيد 45 نقطة، ومن بعدهما الزمالك ثالثاً بـ42 نقطة، وحصل المارد الأحمر على راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى، على أن يبدأ الفريق بعد غد، الثلاثاء، الاستعداد لمباراة وادى دجلة.