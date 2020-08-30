شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..محمد شريف يلدغ الزمالك فى الوقت القاتل ويهدى انبى الفوز بالدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء اليوم مواجهة تجمع فريقي الزمالك وإنبي، بمنافسات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 ، ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

انتهت المواجهة الأخيرة بين الزمالك وإنبى بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف في الدور الأول لدوري هذا الموسم والتي أقيمت على ستاد السلام في 25 نوفمبر 2019 بالجولة السادسة للمسابقة، تقدم محمد بسيونى لإنبى في الدقيقة الأولى وتعادل محمود علاء للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 42 ثم سجل هدف فوز الفريق البترولى محمد شريف في الدقيقة 91 .

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حقق الزمالك الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة واحدة، وذلك فى مواجهات خاضها عقب استئناف منافسات الدورى الممتاز، بعد فترة طويلة من توقفه بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

أما نادى إنبى فاستكمل مباريات عقب استئناف منافسات الدورى الممتاز، بمواجهة النادى الأهلى، وهُزم أمامه بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ثم تعادل سلبيًا مع سموحة، فى الجولة العشرون من منافسات الدورى، وتبعها فوزه على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، وأخيرًا تعادل مع أسوان بهدف لمثله، فى الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون قد فاز فى مباراة وتعادل فى مباراتين وهُزم فى مباراة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى.