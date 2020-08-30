شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي : لا أعلم شيء عن قصة لجنة الانضباط..والاحترام عنوان تعاملى مع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدى طارق يحيي نجم مصر والزمالك الأسبق ، ورئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء دهشة كبيرة لما يتردد عن أحالة للجنة الانضباط باتحاد الكرة مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن الامر وعرفه من الاعلام فقط .

وحرص نجم الزمالك السابق على توضيح انه لم يخطئ في أي شيء ويتعامل باحترام مع الجميع ، ولا يدرى سبب قصة الإحالة للجنة الانضباط حيث يعمل مذيعا في قناة الزمالك يقدم برنامج زملكاوى والاستوديو التحليلي وعند نقد أي شخص يكون الكلام في اطارالاحترام والروح الرياضية .

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وتجتمع لجنة الانضباط غدا، الاثنين، بمقر اتحاد الكرة لمناقشة موقف عدد كبير من الشخصيات المحالة للانضباط بسبب الهجوم على مسئولي الاتحاد قبل إصدار قراراتها في هذا السياق.

وسبق للجنة أن استقبلت طلبات إحالة تخص فرج عامر رئيس نادي سموحة ، وسمير حلبية رئيس النادي المصري ، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ، وطارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، لتناقشها في جلسة الاثنين.