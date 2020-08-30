شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مواجهات الزمالك وإنبى قبل مباراة الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى رقم 61 بأربع مواجهات تبدأ الأولى فى الثالثة والنصف عصراً وتجمع وادى دجلة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة مع نادى مصر الذى يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة، ويقام اللقاء على ملعب بترو سبورت بصافرة الحكم محمود ناجي.

أما فى الساعة السادسة فيستضيف ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة مباراة الجونة صاحب المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة مع المقاولون العرب المنتشي بفوزه الثمين على الزمالك الذي رفع به رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع ويُدير هذا اللقاء الحكم سعيد حمزة.

وفى السادسة أيضاً وبصافرة الدولي محمد معروف يحتضن ملعب الإسكندرية لقاء سموحة السابع برصيد 28 نقطة أمام طنطا الذى خسر كل مبارياته بعد عودة الدوري وتراجع للمركز الاخير برصيد 16 نقطة ، ويشهد اللقاء الختامي لهذا اليوم لقاء هام بين الزمالك وانبي على ملعب القاهرة الدولي فى تمام الثامنة والنصف. ونستعرض أهم أرقام الزمالك وانبى قبل صدام الليلة ..

1- تكبد الزمالك خسارته الرابعة هذا الموسم أمام المقاولون العرب بالجولة الماضية (1 – 2) وتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الثالث علماً بأنه هناك قرار إداري بخصم 3 نقاط من رصيد الزمالك نهاية هذا الموسم.

2- اكتفى إنبي بالحصول على نقطة واحدة في الجولة 22 عندما تعادل مع أسوان (1 – 1) ورفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس.

3- 30 مباراة جمعت الطرفين منذ صعود الفريق البترولي للدوري الممتاز موسم 2002 – 2003. Advertisements

4- تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 15 فوزاً وأحرز 39 هدفاً مقابل 5 انتصارات و23 هدفاً لـ إنبي وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018.

5- في المواجهة الأولى بين الطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة في 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبي مجدي عبد العاطي.

6- حسم انبي نتيجة لقاء الجولة السادسة بالدور الأول عندما تفوق (2 – 1) بتوقيع محمد بسيوني ومحمد شريف فيما سجل هدف الزمالك الوحيد المدافع محمود علاء من علامة الجزاء.

7- يُدير هذا اللقاء الحكم محمود عاشور الذي سبق له إدارة 10 مباريات هذا الموسم من بينها لقائي الزمالك أمام بيراميدز والإسماعيلي بالجولتين السابعة والسابعة عشرة.

8- عاشور الذي تقلد الشارة الدولية في وقت سابق أشهر خلال ظهوره هذا الموسم 28 ورقة صفراء و4 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

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