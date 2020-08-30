فيديو.. دجلة يفوز على نادى مصر 2-1 ويصعد للمركز التاسع فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق وادى دجلة فى الفوز على نظيره نادى مصر ، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز مروان حمدى هدف دجلة الأول فى الدقيقة 5 ، وعزز أحمد سعيد تقدم الفريق الدجلاوى بالهدف الثانى عن طريق ركلة الجزاء فى الدقيقة 86 ، فيما أحرز مصطفى سلطان هدف نادى مصر فى الدقيقة 95 . وشهدت الدقيقة 48 ، تدخل تقنية الفيديو "الفار" ليمنح حكم المباراة طرد مباشر لعمرو صالح مدافع دجلة بعد عرقلة لاعب نادى مصر الذى استغل خطأ مدافع دجلة وأصبح منفرداً بحارس المرمى ، فيما شهدت الدقيقة 90 طرد أحمد سعيد أوكا مدافع نادى مصر . وبهذا الفوز ، يصعد وادى دجلة للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً فيما استمر نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى. وبدأ دجلة المباراة بتشكيل يتكون من .. Advertisements في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: خالد رضا، محمود مرعي، اسحاق يعقوبو، بيكهام ، وخط الوسط: عمرو صالح، أحمد سعيد، وأمامهما: حسام عرفات، رفيق كابو، محمد هلال، وخط الهجوم: مروان حمدي. فيما جاء تشكيل نادى مصر : "عصام ثروت - أحمد أوكا - أحمد يوسف - علاء عطا - شريف أشرف - إسلام صالح - هشام عبدالحميد - ويليس- مصطفي سلطان- أحمد الشيخ - كليف". وحقق وادى دجلة فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على المقاصة في الجولة الأخيرة فيما تعادل نادى مصر مع المصرى البورسعيدى سلبياً في نفس الجولة.

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