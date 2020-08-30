شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفراح مختلفة فى الأهلى ..قدم و سلة ويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت ليلة أمس أفراح متفرقة في النادى الأهلى على مختلف الألعاب الرياضية وخلال 180 دقيقة، ففي كرة القدم، تغلب الفريق الأول على المصرى بالجولة الثالثة والعشرين من البطولة المحلية، بهدفين دون رد ، وفى كرة السلة توج فريق الشباب 18 سنة ببطولة الجمهورية، وفى كرة اليد توج أيضا الفريق ببطولة الجمهورية .

كرة القدم

فاز الأهلى على نظيره المصرى بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى، بهدفين مقابل هدف أحرزهما اليو بادجى ليرفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ، ليؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة .



الاهلى والزمالك



تتويج سلة الاهلى

التتويج ببطولة السلة

تمكن فريق الاهلى من التتويج ببطولة دوري الجمهورية شباب تحت 18 سنة لكرة السلة على حساب نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، وفاز الأهلي تحت قيادة مدربه ياسر أبو الفتوح بالبطولة في المباراة الفاصلة لتحديد بطل المسابقة أمام نادي الزمالك بنتيجة 74/72، ليحتل الزمالك المركز الثانى ، بينما الجزيرة ثالثا .

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وعلى مستوى فريق الكبار فاز فريق الرجال على نظيره الجزيرة ، و نجح في التأهل لدور النهائي من بطولة دوري السوبر على حساب نادي الجزيرة بعد اللجوء إلى شوط خامس ، بنتيجة 66/63 ، ليضرب الفريق موعدا مع الاتحاد السكندرى في نهائي البطولة

والذى حسم تأهله لدور النهائي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا على حساب نادي الزمالك.

كرة اليد

وبالانتقال الى كرة اليد فنجح فريق كرة اليد بالنادي الأهلى في الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 33/28 فى قمة نهائى دورى المرتبط مواليد 2002 بصالة الشرقية للدخان ليتوج باللقب وتكتمل افراح القلعة الحمراء .