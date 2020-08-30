شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق: "صالح جمعة زملكاوى ومش هيكمل مع الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح موسى، لاعب نادى الزمالك السابق، أن صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى ينتمى لنادى الزمالك ويرغب فى اللعب للقلعة البيضاء، وقال موسى فى تصريحت تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، "صالح جمعة من أكثر اللاعبين المميزين فى مصر عموماً، ولكن إذا خرج من النادى الأهلى سيكون أفضل له لأن "الكيميا بتاعته مش متظبطة مع النادى"، ورغم حصوله على فرصة مش هيكمل فى النادى".

وأضاف لاعب الزمالك السابق، "بصفتى قريبا من صالح جمعة أعلم أنه لا يرغب فى الاستمرار بالأهلى، وأتمنى أن ينتقل إلى الزمالك، لأن صالح جمعة زملكاوى وبيحب نادى الزمالك جداً ولن يكون مميزاً فى المرحلة المقبلة مع الأهلى".

ومنذ انتقال صالح جمعة للنادي الأهلي فى صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة فى70 مباراة فقط مع الأهلي، ليس بسبب الإصابات أو ضعف المستوى، وإنما بسبب الخروج الدائم عن عادات القلعة الحمراء، إلا أنه تعهد بالالتزام من جديد وطلب فرصة ثانية.

صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف، وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة فى الفريق الأحمر فى ظل الغيابات التى ضربت الأهلي بسبب الإصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق فى أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة.