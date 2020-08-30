شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يحيى ذكرى ميلاد سمير زاهر بصورة تجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ولاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على إحياء ذكرى ميلاد رئيس الاتحاد الكرة المصرية الأسبق سمير زاهر، من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر حين نشر صورة تجمعهما معًا وعلق عليها بكتابة: "في ذكرى ميلاده.. لا تنسوا الدعاء لـ الكابتن الراحل سمير زاهر الله يرحمه ويغفرله ويجعل مرضه في ميزان حسناته".



مجدي عبد الغني

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من ناحية أخري يعد مجدى عبد الغنى، ‏‏‏لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، من نجوم كرة القدم الحريصين على استعاد ذكرياتهم فى الملاعب، سواء على المستوى المحلى أو القارى، من خلال المشاركة مع المنتخب الوطني، ويشارك "البلدوزر" متابعيه على السوشيال ميديا فيديوهات من مباريات قديمة له، فضلا عن سجل أرشيفى من صور الذكريات مع أصدقائه خارج وداخل المستطيل الأخضر.

ونشر مجدي عبد الغني، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مقطعاً من مباراة قمة قديمة أمام نادى الزمالك يستعرض خلاله مهارته بالكرة أمام اثنين من لاعبي القلعة البيضاء، وعلق تعليقا طريفا قائلا، "واحدة كده ع السريع من اللى بتطرى ع القلب".

ولا يتوقف مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن استغلال أي فرصة للحديث عن مشاركته فى مونديال 1990 بطريقته، وهدفه في مرمى المنتخب الهولندي، ونشر نجم المنتخب السابق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، جزءا من مباراة مصر وهولندا في كأس العالم وظهر وهو يؤدى حركات مهارية مع أحد اللاعبين، وعلق قائلا: " كوبري ع الماشي ".

ويواظب مجدى عبد الغنى، نجم النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، على مشاركة جمهوره صور ذكرياته مع زملائه وأصدقائه بين الحين والآخر، واستعاد مجدي عبد الغني ذكرياته بصورة مع أصدقاءه وعلق قائلا: "لا شىء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب".