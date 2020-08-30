اتحاد الكرة يُعلن جدول مباريات القسم الثاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، جدول مباريات الأسابيع المتبقية من مسابقة دوري القسم الثاني.
ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، صور جدول مباريات القسم الثاني اذي تقرر استئناف مبارياته اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل.
وتقسم مباريات فرق القسم الثاني لـ 3 مجموعات، تتنافس فيما بينها للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الممتاز.
وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني ستقام خلال الفترة ما بين 20 ستمبر المقبل وحتى 12 أكتوبر المقبل، اي أنها ستنتهي خلال 23 يومًا.
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