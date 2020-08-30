الجونة 1-0 المقاولون العرب.. سموحة 2-0 طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمبارتي الجونة والمقاولون العرب وسموحة ضد طنطا في إطار حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 40 نقطة حيث استطاع فريق "ذئاب الجبل" الفوز في الجولة الماضية على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويسعى المقاولون لمواصلة المنافسة على بطاقة أفريقية حيث يتواجد خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، كما يبتعد بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

في المقابل، يسعى الجونة إلى استعادة طريق الانتصارات في ظل الخسارة بآخر ثلاث جولات أمام مصر المقاصة ونادي مصر والأهلي بهدف دون رد.

Advertisements

ويحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

وفي مباراة سموحة وطنطا يسعى كل طرف إلى تحقيق الفوز نظرًا لطموح كل فريق.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 28 نقطة، ولم يحقق الفريق السكندري بعد استئناف مباريات الدوري بعد التعادل أمام المقاولون العرب وإنبي ثم الخسارة من بيراميدز (2-1) والتعادل في الجولة السابقة أمام طلائع الجيش بنتيجة (1-1).

أما طنطا فيحتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة حيث لم يحقق الفريق أي فوز بعد استئناف الدوري أيضًا بعد الخسارة من بيراميدز وحرس الحدود وطلائع الجيش.