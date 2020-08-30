بالصور.. حسين الشحات يجري مسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أجرى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مسحة خاصة للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وجائت النتيجة سلبية.
وسيخضع اللاعب لفحص طبي غدًا الإثنين لتحديد فترة التأهيل التي سيجتاجها حتى يصبح لائقا للمشاركة.
ومن المقرر أن يظهر الشحات من جديد في ملعب مختار التتش بالجزيرة فور عودة الفريق للمران يوم الثلاثاء القادم بعدما منح الجهاز الفني راحة للاعبين لمدة يومين.
وأوضح مصدر بالأهلي ليلا كورة أن التقدير المبدئي لفترة تأهيل حسين الشحات قد يمتد إلى أسبوعين.
ويأمل الجهاز الفني أن يصبح حسين الشحات جاهزا للمشاركة في مواجهة الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نهاية شهر سبتمبر المقبل.
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