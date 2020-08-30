أمير مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

هاجم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب التحاليل التي خضع لها اللاعبون استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق إنبي المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ23 للمسابقة المحلية.

وقال أمير مرتضى، في تغريدات نشرها عبر حسابها على "تويتر" اليوم الأحد: "اتحاد الكرة أخطرنا بنتيجة تحليل rabid test بوجود 3 حالات كورونا بالفريق ولم يخبرنا أحد بأي بروتوكول أو إجراءات".

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وأضاف: "قمنا بعمل مسحة PCR المعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة على نفقة الزمالك للاعبين المصابين في اليوم التالي لمسحة اتحاد الكرة، وأظهرت نتيجة المسحة سلامة اللاعبين وعدم إصابتهم".

وأكمل: "ظهرت نتيجة PCR قبل مباراة إنبي بساعات، فقمنا بإخطار اتحاد الكرة بنتيجة التحليل حتى نستطيع ضم اللاعبين لقائمة المباراة".

وأتم المشرف العام على الكرة بالزمالك قائلا: "فوجئنا بخبر على المواقع أن اتحاد الكرة يخطر الزمالك بسلبية نتيجة التحليل، رغم أن اتحاد الكرة ليس له أي دور في هذا التحليل، عبث".