أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفنى لاهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري كأس

ويدخل اهلي جدة المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : سعيد المولد، معتز هوساوي، لوكاس ليما، حسين عبدالغني.

خط الوسط : الفيس ساريتش، محمد المجحد، علي الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم : عمر السومة. دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.حراسة المرمى : محمد العويس.خط الدفاع : سعيد المولد، معتز هوساوي، لوكاس ليما، حسين عبدالغني.خط الوسط : الفيس ساريتش، محمد المجحد، علي الأسمري، عبدالفتاح عسيري، عبدالرحمن غريب.خط الهجوم : عمر السومة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السومة يقود تشكيل اهلي جدة لمواجهة الشباب في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.