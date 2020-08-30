وزير الرياضة يهنئ ابراهيم عبد الناصر (بائع الفريسكا) لتفوقه ويدعوه لتكريمه بالوزارة

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع الشاب إبراهيم عبد الناصر المعروف اعلاميا باسم بائع الفريسكا الحاصل على مجموعة 99.6% في الثانوية العامة حيث هنأه على التفوق العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجاً إيجابياً داخل المجتمع.

وأوضح أن سيتم تكريمه بالوزارة لكفاحه وتفوقه بمقر وزارة الشباب والرياضة .

مشيرا أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للشاب إبراهيم، وسيكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه

في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة على مدار العام.وأكد أن أولويات الوزارةترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء و الشباب

وقال صبحي ان وزارة الشباب والرياضة حريصة علي تكريم اوائل الثانوية العامة ،وعمل رحلات ترفيهيه وتثقفيه لهم داخل وخارج مصر