اعلان جدول مباريات القسم الثاني

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الأسابيع المتبقية من مسابقة دوري القسم الثاني الذي تقرر استئناف مبارياته اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل على النحو التالي: الثاني الذي تقرر استئناف مبارياته اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل على النحو التالي:

وينتهي دوري القسم الثاني يوم ١٢ أكتوبر المقبل وفقا الجدول الموضوع من جانب لجنة المسابقات برئاسة خالد كامل.



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