وزير الشباب والرياضة يلتقي باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر يناير 2021 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر 2020 بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وجميع السادة المعنيين من اللجان الفنية المنظمة للبطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد

مع اللجنة المنظمة للمونديال بحضور هشام نصر رئىيس اللجنة وحسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى والعديد من ممثلي اللجنة المنظمة.كما تضمن الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بانتهاء كافة الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بالإضافة الي صالات التدريب ، كما تناول اللقاء أيضا الملامح الرئيسية لحفل القرعة والبرنامج المقترح لها.كما تناول الاجتماع بدء اختيار المتطوعين من جميع المسجلين للعمل للبطولة والذي بلغ عددهم 6 الاف متطوع تقدموا للمشاركة في التطوع للبطولة، والتي ستبدأ فيها عملية الانتقاء من اليوم.ومن جانبه شدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة مراعاة خروج كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية، مضيفا ان المنظومة تعمل على قدم وساق وبتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى في كافة التفاصيل والخطوات والتوقيتات الخاصة بالبطولة.ومن جانبه اكد حسين لبيب مدير البطولة انه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة والتي تم تصنيعها بأحد الدول الأوروبية والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل القرعة والمقرر له في الخامس من سبتمبر 2021.منطقة المرفقات