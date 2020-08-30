أعلن حمادة صدقي، المدير لفريق سموحة السكندري، تشكيل فريقه استعدادا لمباراة طنطا، المقرر إقامتها السادسة مساءًا على ستاد الإسكندرية في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. من مسابقة الدوري الممتاز. حراسة المرمى: عمر صلاح خط الدفاع: رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، يوسف ديوب خط الوسط: إيدي ايمومو، محمد التراهوني، أحمد جمال Advertisements خط الهجوم: ديريك نيسيمانبي، حسام حسن، صلاح محسن. وكان قد تعادل فريق سموحة أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية، بهدف لكل فريق. ويحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 28 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن وصلاح محسن يقودان هجوم سموحة أمام طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.