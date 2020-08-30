مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على ضم ألكانتارا

بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التحرك من أجل ضم الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فأن مانشستر يونايتد يزاحم غريمه ليفربول، في ظل اهتمام الريدز بخدمات اللاعب بضمه أيضًا.

أشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد، بدأ التحرك بالفعل

خلال الأيام القليلة الماضية، بعد اهتمام أولي جونار سولشاير مدرب الفريق بخدمات اللاعب.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية في وقتًا سابق، إلى رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع ألكانتارا، تزامنًا مع رغبة بايرن ميونخ في بيع

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اللاعب هذا الصيف.

وكان نادي بايرن ميونخ أكد في وقت سابق، رحيل ألكانتارا هذا الصيف، وعدم رغبة اللاعب في الاستمرار مع صفوف الفريق، وخوض تجربة جديدة، وعليه رفض تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل 2021.

وتوج ألكانتارا بالثلاثية مع البافاري هذا الموسم، بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وانضم ألكانتارا لفريق بايرن ميونخ موسم 2013، قادمًا من فريق برشلونة الإسباني.