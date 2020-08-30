بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التحرك من أجل ضم الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فأن مانشستر يونايتد يزاحم غريمه ليفربول، في ظل اهتمام الريدز بخدمات اللاعب بضمه أيضًا.
أشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد، بدأ التحرك بالفعلخلال الأيام القليلة الماضية، بعد اهتمام أولي جونار سولشاير مدرب الفريق بخدمات اللاعب.
وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية في وقتًا سابق، إلى رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع ألكانتارا، تزامنًا مع رغبة بايرن ميونخ في بيع
وكان نادي بايرن ميونخ أكد في وقت سابق، رحيل ألكانتارا هذا الصيف، وعدم رغبة اللاعب في الاستمرار مع صفوف الفريق، وخوض تجربة جديدة، وعليه رفض تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل 2021.
وتوج ألكانتارا بالثلاثية مع البافاري هذا الموسم، بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
وانضم ألكانتارا لفريق بايرن ميونخ موسم 2013، قادمًا من فريق برشلونة الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول على ضم ألكانتارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.