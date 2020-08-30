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وادي دجلة يواصل انتصاراته ويفوز على أف سي مصر بثنائية

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واصل فريق وادي دجلة سلسلة انتصاراته ، بعد الفوز على فريق مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الممتاز.

افتتح وادي دجلة  التسجيل في الدقيقة 5 عن طريق مروان حمدي الذي استقبل كرة عرضية من الظهير الأيسر إسحاق يعقوبو، ليقابله بتصويبة قوية داخل مرمى

عصام ثروت.

جاء الهدف الثاني للفريق الدجلاوي  عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفار.

ثم جاء هدف نادي مصر في الدقيقة 95 من عمر المباراة عن طريق مصطفى سلطان من ركلة جزاء حصل عليها محمد نصر بعدما قام محمود

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مرعي مدافع وادي دجلة بعرقلته داخل منطقة الجزاء.

وادي دجلة لم يخسر في أي مباراة تحت قيادة المدرب اليوناني الجديد نيكي بابا فاسيليو، الذي تولي تدريب الفريق قبل توقف النشاط.

وخاض وادي دجلة 5 مباريات تحت قيادة بابا فاسيليو، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في اثنين.

بتلك النتيجة وصل رصيد وادي دجلة إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد نادي مصر عند النقطة 17 في المركز قبل الأخير.

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