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رابطة الدوري الاسباني تكشف الحالة الوحيدة لرحيل ميسي عن برشلونة

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انضمت رابطة "الليجا" ورئيسها خافيير تيباس إلى ما يسمى بـ"معركة وبرشلونة" وساندت النادي بقوة. 

واكدت الرابطة أن في عقد ميسي الموثق لديها شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 700 مليون يورو، وأنه لن يغادر الدوري

الإسباني إلا عن طريق ناديه أو بدفع المبلغ كاملاً. 

 

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وقدم ليونيل ميسي، أعظم لاعبي عبر التاريخ، الأسبوع الماضي طلباً بالرحيل من ناديه مستنداً على بند في

عقده. 

 والذي يتيح له الخروج من النادي مجاناً قبل العام الأخير، بيد أن برشلونة رد على ميسي قائلاً: البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي وليس بمقدوره الاستفادة منه حالياً. 

 وهو ما يرفضه اللاعب الذي صمم على أن جائحة تسببت بإيقاف المسابقات حتى أغسطس 2020. 

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