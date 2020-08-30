رابطة الدوري الاسباني تكشف الحالة الوحيدة لرحيل ميسي عن برشلونة

انضمت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" ورئيسها خافيير تيباس إلى ما يسمى بـ"معركة ميسي وبرشلونة" وساندت النادي بقوة.

واكدت الرابطة أن في عقد ميسي الموثق لديها شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 700 مليون يورو، وأنه لن يغادر الدوري

الإسباني إلا عن طريق ناديه أو بدفع المبلغ كاملاً.

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وقدم ليونيل ميسي، أعظم لاعبي برشلونة عبر التاريخ، الأسبوع الماضي طلباً بالرحيل من ناديه مستنداً على بند في

عقده.

والذي يتيح له الخروج من النادي مجاناً قبل العام الأخير، بيد أن برشلونة رد على ميسي قائلاً: البند انتهى في العاشر من يونيو الماضي وليس بمقدوره الاستفادة منه حالياً.

وهو ما يرفضه اللاعب الذي صمم على أن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت بإيقاف المسابقات حتى أغسطس 2020.