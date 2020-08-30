عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون أمام الجونة

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام الجونة ، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام السادسة مساءً، على ملعب "خالد بشارة"، ضمن الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز.
جاء تشكيل ذئاب الجبل لمباراة اليوم كالتالي: في حراسةالمرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، أحمد الشيمي، حسن الشامي
في خط الوسط: عبد العزيز موسى، محمد مجلي، كريم مصطفى، محمود السيد
في الهجوم: لويس إدوارد، سيف الدين الجزيري
وعلى مقاعد البدلاء كلا من: حسن شاهين، شكري نجيب، محمد سالم، إبراهيم صلاح، محمد سوسته، يوسف الجوهري، معروف يوسف، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل.
واستبعد النحاس كلا من طاهر محمد ، وعبد الله ياسين والناشئ يوسف حسن.
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