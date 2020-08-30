تشكيل الجونة لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة المقاولون العرب في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز. ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز. ويضم التشكيل الأساسي كل من: إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم علي، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا. توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا. وعلى مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح "عموري"، آلان تشيامابادي، عمرو سعداوي، أحمد مجدي.

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