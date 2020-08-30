يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاتحاد والفتح فى الدوري السعودي، فى أهم مباريات اليوم الاحد 30-8-2020، ضمن منافسات الجولة الـ28 من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

تنطلق مباراة الاتحاد والفتح في تمام الساعة 17:40 بتوقيت مصر، 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 15:40 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية”.

تنقل مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي عبر شاشة قناة الرياضية السعودية 2، بصوت المعلق الرياضي “مشاري القرني”.

يسعي اتحاد جدة للاستعادة مكانته والاستمرار في المسار الصحيح واستطاع أن يقدم مستوي مميز للغاية، في آخر 3مباريات وحقق فوزين وتعادل وحيد، آخرها الفوز علي الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتواجد “العميد” في جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

فى المقابل يدخل الفتح اللقاء منتشيا بعد الفوز علي الحزم في الجولة الماضية، في مباراة مثيرة للغاية انتهت بنتيجة 4-3، ويحاول مواصلة الانتصارات للابتعاد عن خطر الهبوط والتواجد في المنطقة الدافئة في جدول الترتيب، ويتواجد الفتح في المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة.

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يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري السعودي قد انتهي بالتعادل الايجابي 1-1،سجل هدف الفتح “محمد يحي مجريشي”، وتعادل الاتحاد فى الدقائق الاخيرة عن طريق اللاعب “عبدالرحمن الغامدي”،فى المباراة التي اقيمت يوم 28-12-2019.

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إليكم فيديو أهداف الاتحاد والفتح فى الدوري السعودي

هدف التقدم للفتح

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