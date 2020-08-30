ميسي يصدم إدارة برشلونة وينفذ التهديد

نفذ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تهديده لإدارة ناديه برشلونة، وغاب، الأحد، عن الفحص الطبي مع قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، بحسب ما أكدت تقارير صحفية عدة.

وكان ميسي أعلن، الثلاثاء الماضي، وبصورة مفاجئة رغبته في الرحيل عن النادي القطالوني قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق الموسم الجديد.

وعرضت صور لرويترز وصول اللاعبين للخضوع لفحص كورونا، صباح الأحد، بينما لم يظهر ميسي الذي كان يتوقع وصوله إلى مركز تدريب برشلونة في العاشرة والربع صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان يفترض وصول اللاعبين تباعا للفحص حتى منتصف الأحد.



كانت تقارير إعلامية، قد قالت، السبت، إن ميسي (33 عاما) أفضل لاعب في العالم ست مرات، لن يخضع للفحص الطبي قبل الموسم، ولن يحضر تدريبات الفريق، الاثنين.

وقالت مصادر لصحيفة "إي أس بي أن" إن ميسي يعتزم عدم حضور التدريبات الاثنين، وإن إدارة نادي برشلونة قد تقدم على اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه إذا نفذ ذلك.

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وأضافت المصادر أن رئيس النادي، غوسيب ماريا بارتوميو، مستعد للإعلان عن استقالته إذا أعلن ميسي أنه هو المشكلة وأنه سيبقى إذا استقال.

وأشار محامو، ميسي في وقت سابق إلى شرط في عقد وقع عليه النجم الأرجنتيني في 2017 يسمح له بترك النادي مجانا لكن إذا طلب ذلك قبل العاشر من يونيو .

وشددوا على أن هذا البند يطبق عادة في نهاية الموسم، ولكن الموسم تأجل وامتد إلى أغسطس الجاري بسبب جائحة كورونا.

ووفقا لبنود هذا العقد الذي ينتهي بنهاية موسم 2020-2021 يمكن لميسي الرحيل إذ دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو (833 مليون دولار).



