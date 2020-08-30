ليفاندوفسكي لاعب العام في ألمانيا 

أعلنت مجلة "كيكر" الألمانية المتخصصة في شؤون كرة القدم، اختيار البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وهداف دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي أفضل لاعب في العام 2020 في ألمانيا بحسب استفتاء للصحافيين الرياضيين في البلاد.

وحاز اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً على 276 صوتاً في المركز الأول بفارق كبير عن زميليه توماس مولر (54 صوتاً)، وجوشوا كيميتش (49 صوتاً).

وقاد البولندي فريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية بعد الفوز بمسابقتي الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريح لـ"كيكر" "أنا فخور جداً. التوقعات تتزايد وأحاول كل عام تجاوزها".

وعاش ليفاندوفسكي هذا العام أفضل فترة له في مسيرته الكروية على الإطلاق، لكنه لن يكون قادراً على المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنوية مجلة "فرانس فوتبول" بعدما أعلنت هذه الأخيرة في تموز/يوليو الماضي أنها لن تمنح جائزتها هذا العام نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد ما أدى عن تعليق النشاط الكروي لفترات متفاوتة حول العالم أو إلى أيقاف المسابقات أو إلغائها في بعض الدول.

وسيتحول اهتمام ليفاندوفسكي للحصول على جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما اضاع أيضا فرصة الحصول على لقب هداف أوروبا "الحذاء الذهبي" الذي ذهب للإيطالي تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو.

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وقال مدرب بايرن هانزي فليك الفائز بدوره بجائزة أفضل مدرب "لا أرى أي لاعب آخر يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب لعام 2020" على صعيد العالم في اشارة إلى ليفاندوفسكي.

كما فازت الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ بجائزة أفضل لاعب في العام.

المصدر: فرانس برس