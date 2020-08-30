رياضة | الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، ضمن اهتمامات فايلر، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

ويأتي تفكير المدرب السويسري في التعاقد مع اللاعب، بعد توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتعويض رحيل رمضان صبحي، بنهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.