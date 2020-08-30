رياضة | الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ودخل محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، ضمن اهتمامات فايلر، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.
ويأتي تفكير المدرب السويسري في التعاقد مع اللاعب، بعد توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتعويض رحيل رمضان صبحي، بنهاية الموسم.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.