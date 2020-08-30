رياضة | الأهلي يبحث ضم أحمد لاعب مميز من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبحث ضم أحمد لاعب مميز من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع أحمد توفيق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية (الميركاتو).

الأهلي يبحث ضم أحمد توفيق من بيراميدز

كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء يرغبون في شراء المدة المتبقية في عقد أحمد توفيق، حيث لا يزال في عقده موسمين مع بيراميدز.

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وكان أحمد توفيق قد وقع على عقود انضمامه للفريق السماوي لمدة 4 مواسم مر منهم موسمين ويتبقى موسسمين آخري.

وشددت المصادر على أن الأهلي يرصد مبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون لشراء توفيق من بيراميدز لاسيما أن اللاعب انضم لبيراميدز من الزمالك مقابل 15 مليون جنيه قبل موسمين.

وتابعت المصادر أن الأهلي فتح خط مفاوضات مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم مركر الجبهة اليمنى، بعد رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي والانضمام إلى بيراميدز.

وأتمت المصادر أن نية مسؤولي النادي الأهلي في الفترة المقبلة، ستكون التفاوض مع مسئولي بيراميدز على شراء المدة المتبقية في عقد توفيق، باعتباره من اللاعبين الجوكر، والذي يجيد اللعب في الجبهة اليمنى ووسط الملعب.