رياضة | ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف مدافع جديد من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس أسامة جلال.. الأهلي يستهدف مدافع جديد من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات جادة مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، محمود رزق مدافع زعيم الثغر ضمن اهتماماته لتدعيم خط دفاعه.

وتحدث بعض وكلاء اللاعبين مع اللاعب عن الأهلي وإمكانية العودة إلى فريقه السابق وهو ما وافق عليه اللاعب، ولكن عقد مدافع الاتحاد مستمر حتى الموسم المقبل.

وسبق لمحمود رزق وأن لعب في صفوف الأهلي وتمت إعارته للإنتاج الحربي، ثم انتقل بعدها لصفوف الاتحاد السكندري.