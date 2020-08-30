رياضة | بطولات البرسا قبل وبعد الأسطورة.. كيف صنع "ميسي" تاريخًا جديدًا لبرشلونة في 15 عامًا؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر بطولات البرسا قبل وبعد الأسطورة.. كيف صنع "ميسي" تاريخًا جديدًا لبرشلونة في 15 عامًا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي رحيله بشكل رسمي عن برشلونة الإسباني هذا الصيف، بعدما أخطر إدارة النادي الكتالوني بإنهاء تعاقده مع البرسا من طرف واحد ومغادرة قلعة "كامب نو" بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة ينتهي بنهاية موسم 2020/2021، ويتضمن العقد شرط جزائي يتيح للاعب الأرجنتيني مغادرة كامب نو إذا دفع 700 مليون يورو، بينما يري اللاعب وممثليه أحقية رحيله بشكل مجاني مستفيدًا بالبند الذي يسمح له بذلك قبل 10 يونيو الماضي خاصة بعد امتداد الموسم بسبب فيروس كورونا.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا، تضمن تأييد موقف برشلونة في أحقية الحصول على 700 مليون يورو في حال قرر "ليو" الرحيل عن النادي هذا الصيف.

ويتنافس عدد من الأندية الأوروبية الكبري على التعاقد مع ليونيل ميسي خلال الفترة الحالية أبرزهم مانشستر سيتي وهو الأوفر حظا لضم اللاعب وكذلك باريس سان جيرمان وانتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ويعد ليونيل ميسي واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم ساهم بشكل كبير في العديد من الإنجازات والبطولات والأرقام التاريخية مع النادي الكتالوني على مدار السنوات الماضية منذ انضمامه للفريق في 2005 وحتي العام الحالي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ بطولات برشلونة قبل ليونيل ميسي وبطولات الفريق الكتالوني في وجود النجم الأرجنتيني:-

- برشلونة قبل ميسي (67 بطولة)

منذ تأسيس نادي برشلونة عام 1899 وحتي 2005 العام الذي انضم فيه الأسطورة ليونيل ميسي للنادي الكتالوني أي خلال (106 عامًا تقريبًا) حصد البرسا (67 بطولة) قبل ظهور النجم الأرجنتيني جاءت على النحو التالي:

- 16 الدوري الإسباني

- 24 كاس ملك إسبانيا

- 5 كأس السوبر الإسباني

- 1 دوري أبطال أوروبا

- 4 كأس الكؤوس الأوروبية

- 2 كأس السوبر الأوروبي

- 2 كأس الدوري الاسباني

Advertisements

- 3 كأس المعارض الأوروبية

- 3 كأس ايفا دوراتي

- 2 الكأس اللاتيني

- 4 كاس برانس

- 1 كاس العالم المصغرة للأندية

وبلغ عدد ألقاب نادي برشلونة خلال حقبة (ما قبل ميسي) في البطولات التي شارك فيها النجم الأرجنتيني فقط (48 لقبًا): (16 دوري إسباني – 24 كأس ملك إسبانيا – 5 سوبر إسباني – 1 دوري أبطال أوروبا – 2 سوبر أوروبي).

أما باق الـ67 لقبًا التي حققها برشلونة قبل ميسي كانت في بطولات لم يشارك فيها "ليو" وهم (19 لقبًا): (4 كأس الكؤوس الأوروبية – 3 كأس المعارض الأوروبية – 3 كأس إيفا دوراتي – 2 الكأس اللاتيني – 4 كأس برانس – 1 كأس العالم المصغرة – 2 كأس الدوري الإسباني)

- حقبة "ميسي" في برشلونة (34 بطولة)

بعد انضمام ليونيل ميسي لبرشلونة ومشاركته مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني بشكل رسمي موسم 2004 – 2005 وحتي العام الحالي 2020 أي خلال (15 عامًا) حصد البرسا (34 بطولة) جاءت على النحو التالي:

- 10 الدوري الإسباني

- 6 كأس ملك إسبانيا

- 8 كأس السوبر الإسباني

- 4 دوري أبطال أوروبا

- 3 كأس السوبر الأوروبي

- 3 كأس العالم للأندية.

أما على مستوي الأرقام الخاصة بـ"ميسي" مع برشلونة خلال مسيرة امتدت 15 عامًا، خاض اللاعب 731 مباراة في مختلف البطولات، سجل 634 هدفًا، وصنع لزملائه 285 هدفا، وحصل على 75 بطاقة صفراء.

وبناءا على أرقام ميسي مع برشلونة وعدد البطولات التي حصدها مع الفريق نجد أن النادي الكتالوني حقق طفرة كبيرة على مستوي البطولات في وجود النجم الأرجنتيني بعكس تاريخ النادي قبل ظهور "ليو"، رغم الأسماء الكبيرة التي دافعت عن ألوان البرسا عبر التاريخ لكن لم يحقق لاعب نفس عدد البطولات التي حققها البرغوث مع البرسا.