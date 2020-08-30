رياضة | كلوب يتمنى عودة ثنائي ليفربول للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يتمنى عودة ثنائي ليفربول للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، عن أمله أن يعود الثنائي جوردان هيندرسون وجويل ماتيب لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل بعد التعافي من الإصابة.

ويتعافى هيندرسون من إصابة في الركبة، فيما يتعافى ماتيب من إصابة في القدم وهو ما أبعدهما عن نهاية الموسم الماضي واستعدادات الفريق لموسم 2020-2021.

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ولم يشارك الثنائي في الخسارة التي تلقاها ليفربول أمام آرسنال بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية أمس السبت، ولكن من الممكن قريباً أن يتخذا خطوة أخرى نحو العودة للفريق.

وقال كلوب للموقع الرسمي للنادي بشان إمكانية مشاركة هندرسون في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد يوم 12 سبتمبر المقبل: "يجب أن نرى متى سيعود للتدريبات".

وأضاف: "أعتقد أن ماتيب وهندرسون سيشاركان في جزء من التدريب الأسبوع المقبل وسنرى هذا، بالطبع، كلما زاد الوقت كلما كانت فرصهم أفضل، ولكنني لا أعلم في هذه اللحظة".