رياضة | العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 06:28 مساءً - انت الان تقراء خبر العروض تنهال على بديل معلول في الأهلي وفايلر يحسم الموقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نجم فريق النادي الأهلي، على عروض محلية من أجل الموافقة على إحداهما والخروج لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمد شكري الظهير الأيسر الشاب بالفريق، حصل على 3 عروض محلية من أجل الخروج إلى الإعارة بداية الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، موقفه النهائي من الموافقة على رحيل اللاعب أو بقائه.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، نجح في الحصول على توقيع اللاعب في الشهور الماضية ولمدة 5 سنوات، بعدما أثبت اللاعب جدراته.