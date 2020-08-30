هانز فليك يكتسح «كلوب» ويتوج أفضل مدرب في ألمانيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، منافسه يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، ليحصد جائزة أفضل مدرب في ألمانيا المقدمة من صحيفة «كيكر» الشهيرة، باختيار الصحفيين الرياضيين.
ونجح «فليك» في حسم استفتاء الصحيفة الألمانية السنوي لصالحه بعد حصوله على 232 صوتًا وبفارق كبير عن «كلوب» الذي حل ثانيًا بـ164 صوت.
وكان «فليك» قد تولى قيادة الفريق كمدرب مؤقت خلفًا لنيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، قبل أن يوقع عقدًا في أبريل يربطه بالفريق بشكل نهائي حتى عام 2023.
وحقق هانز فليك إنجاز بالفوز بثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، والذي نجح فيه في كتابة التاريخ بإنهائه المسابقة فائزًا بجميع مبارياته، كما اكتسح برشلونة خلال مشواره 8-2 في لقاء سيخلد في التاريخ.
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