شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرينا» تطمح لرقم أسطورى فى غياب أبرز المصنفات عن بطولة أمريكا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد منافسات السيدات فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا العام، منافسة شديدة كالعادة رغم غياب بعض المصنفات، إذ يتوقع أن تبدأ اللاعبات فى إطلاق ضربات الإرسال الساحقة بعد نفضهن غبار فترة التوقف؛ بسبب جائحة كوفيد-19.

ومع انسحاب 6 من أول 10 مصنفات، بينهن المصنفة الأولى آشلى بارتى وسيمونا هاليب وحاملة اللقب بيانكا أندريسكو، من البطولة لأسباب مختلفة، تبدو فرصة صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة الأبرز فى المنافسة على اللقب.

لكن استعداد اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 21 عاما لفلاشينج ميدوز تعرض لضربة يوم الأحد الماضى، عندما خرجت من الدور الأول لبطولة سينسناتى المفتوحة فى نيويورك، بالخسارة فى مجموعات مباشرة أمام الفرنسية اليز كورنيه.

وقالت كينين التى ستكون حاملة اللقب الوحيدة لبطولة كبرى فى قرعة السيدات هذا العام: «من الواضح أنه (الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة) موجود ولا يمكن لأى أحد إلغاء هذا الفوز، لكنى أشعر أننى يجب أن أضع ذلك جانبا بطريقة ما».

وأضافت: «أتمنى أن أقدم أداء أفضل قليلا.. وسوف نرى كيف ستسير الأمور».

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وخسارة كينين فى آخر بطولة قبل انطلاق أمريكا المفتوحة، كانت المرة الثالثة هذا العام، حيث سقطت أمام أول عقبة، عقب انتصارها فى ملبورن لتزيد من الشكوك بشأن قدرتها على حصد ثانى ألقابها الكبرى.

ولم تواجه منافستها نعومى أوساكا، مثل هذه المتاعب عقب فوزها بلقب أمريكا المفتوحة 2018، حيث شقت اللاعبة اليابانية طريقها لحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضى، لكنها عانت تقريبا لتكرار أدائها وتحقيق النجاح مجددا.

ولم تشارك اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما منذ فبراير الماضى، فى أى بطولة قبل المشاركة فى سينسناتى، وستسعى لإعادة اكتشاف أفضل مستوياتها من أجل خوض تحد خطير.

ومثل أوساكا، استغلت الأمريكية كوكو جوف فترة الراحة الإجبارية؛ بسبب كوفيد-19 فى التحدث علنا ضد الظلم الاجتماعى والعنصرى فى الولايات المتحدة؛ لتحظى بإشادة واسعة النطاق. وقدمت اللاعبة البالغ عمرها 16 عاما مسيرة مذهلة منذ بلوغها الدور الرابع فى بطولة ويمبلدون فى يوليو 2019، وتأمل فى تعزيز مكانتها البارزة بالفعل فى اللعبة من خلال الفوز بأول ألقابها الكبرى.

وتسعى أيضا كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا لتحقيق بطولتها الكبرى الأولى وستتمسك اللاعبة التشيكية بفرصها، حيث كانت قريبة للغاية من اللقب عندما حلت وصيفة للبطلة فى نيويورك عام 2016.

وتشهد بطولة أمريكا المفتوحة بطلة جديدة فى كل عام فى آخر 5 سنوات، لكن معظم الجماهير تترقب فوز سيرينا وليامز الفائزة باللقب 6 مرات، رغم غياب هذه الجماهير عن المدرجات للهتاف للاعبة الأمريكية المخضرمة. وقالت سيرينا البالغ عمرها 38 عاما، التى بلغت نهائى آخر بطولتين فى فلاشينج ميدوز، وتسعى لمعادلة الرقم القياسى فى الحصول على 24 بطولة كبرى فى فردى السيدات: «أنا فى الواقع لائقة وجاهزة تماما للبطولة. أشعر بأننى مستعدة لأى شىء».