شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الفانتازي.. أسماء أحرص على وجودها في تشكيلتك الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقل من أسبوعين على إنطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ومعه تنطلق مسابقة الفانتازي الموسمية التي تشهد مشاركة ما يزيد عن 6 ملايين مشارك من مختلف أنحاء العالم، وما يقارب من نصف مليون مشترك مصري في هذه اللعبة التي تنطلق وتنتهي مع كل موسم من مواسم البريميرليج.

في السياق التالي سنقدم لكم مجموعة من اللاعبين، تواجدهم في كل تشكيلة لا غنى عنه، وبالطبع قيمتهم لن تسمح بتواجدهم جميعًا في نفس الفريق، لكن على الأقل اختيار عدد منهم سيكون ضروريًا للمنافسة وحصد النقاط.

1- حراسة المرمى:

تبحث دائمًا عن حارس مرمى لفريق يمتلك دفاعًا قويًا، ولا يوجد حاليًا فريق لديه تنظيم دفاعي قوي أفضل من ليفربول، لذا فأن الحارس البرازيلي اليسون بيكر (بقيمة 6) سيكون أفضل اختيار لمركز الحارس الأساسي في كل فريق.

هناك حراس لم يخيبوا الأمل خلال المواسم الأخيرة وبقيمة أقل من البرازيلي، مثل نيك بوب (بيرنلي: 5.5)، كاسبر شمايكل (ليستر سيتي: 5.5)، وكذلك الحارس فينسينت جوايتا (كريستال بالاس: 5)، لكن يبقى أليسون الأختيار الأكثر ضمانًا، ما لم تلعب الإصابات دورها مثلما كان الحالي في الموسم الماضي.

2- الدفاع:

5 اختيارات للدفاع، لكن التشكيلة الأساسية الأفضل قد تتكون من 3 لـ 4 مدافعين، ويكون الإختيار في المدافعين للاعبين الذين يلعبون ضمن فرق دفاعية قوية، كذلك لهم خطورة هجومية سواء بالتسجيل أو الصناعة، ويتصدر هذه القائمة ظهيري ليفربول، روبرتسون (7) وترينت أليكساندر أرنولد (7.5) من خلال مساهمتهم الهجومية الثابتة في كل مباراة، كذلك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك (6.5) من خلال خطورته الحاضرة في الضربات الثابتة، وهو أكثر اللاعبين تسجيلًا من الضربات الرأسية في الموسم الماضي على مستوى المدافعين.

هناك إختيارات أخرى بأسعار أقل مثل جيمس تاركوفسكي (بيرنلي: 5)، إيندا ستيفنز (شيفيلد يونايتد: 5.5) ولويس دانك (برايتون: 5)، ولوكاس دينيه (إيفرتون: 6). لكن يبقى ثلاثي ليفربول هو الأبرز وتواجد أحدهم على الأقل يبقى إضافة كبيرة للفريق.

3- الوسط:

لا يمكنك النظر بعيدًا عن أفضل صانع ألعاب في البريميرليج خلال السنوات ال5 الأخيرة، وهو البلجيكي كيفن دي بروين الذي عادل الرقم القياسي لصناعة الأهداف الموسم الماضي بصناعته 20 هدفًا.

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دي بروين (11.5) سيكون خيارًا مثاليًا ومثمرًا لو تجنب الإصابات هذا الموسم، لكن مع التعديل الجديد للمراكز، سيكون هناك إختيارات أخرى مفيدة في وسط الملعب، مثل الثنائي الهجومي لليفربول، صلاح وماني (12 قيمة كل لاعب) كذلك هداف أرسنال بيير إيمرليك أوباميانج (12)، وهداف مانشستر سيتي في الموسم الماضي، رحيم سترلينج (11.5)، والنجم الكوري هيوج مين سون (9)، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد (10.5).

4- الهجوم:

يتصدر جيمي فاردي قائمة اللاعبين المميزين في هذا الشق، فهداف البريميرليج الموسم الماضي ونجم ليستر سيتي الأول لا يزال يبدع ويمتع حتى وهو في عامه ال33، وقد تكون قيمته كبيرة (10) إلا أن خطورته ومساهمته التهديفية دائمًا ما تكون حاضرة، وسيكون الأمر نفسه لهداف توتنهام هاري كين (10.5) الذي أبعدته الإصابات الموسم الماضي لكنها لم تمنعه عن تقديم مردود كبير في ختام الموسم الماضي، مع تسجيله 7 أهداف في أخر 8 مباريات.

وستكون هناك خيارات أخرى مميزة، فالنجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو (10.5) يعتبر خيار لا غنى عنه، وخوضه لموسم بدون إصابات يجعله دائمًا منافس على الهداف، وهناك الفرنسي أنتوني مارسيال (9) الذي كان ثاني افضل نجوم مانشستر يونايتد الموسم الماضي خلف برونو فيرنانديز.