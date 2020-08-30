شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يفتح النار على اتحاد الكرة: «عبث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، النار على اتحاد الكرة موضحًا كواليس إخطار القلعة البيضاء بوجود 3 مصابين بكورونا بين صفوفه قبل العودة والتأكيد على سلبية تحاليل الثلاثي.

وقال أمير مرتضى، في تغريدتين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتحاد الكرة أخطرنا بنتيجة تحليل rabid test بوجود 3 حالات كورونا بالفريق ولم يخبرنا أحد بأي بروتوكول أو إجراءات، قمنا بعمل مسحة pcr المعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة على نفقة الزمالك للاعبين المصابين اليوم التالي لمسحة اتحاد الكرة وأظهرت نتيجة المسحة سلامة اللاعبين وعدم إصابتهم».

وأضاف: «ظهرت نتيجة pcr قبل مباراة إنبي بساعات، فقمنا بإخطار اتحاد الكرة بنتيجة التحليل حتى نستطيع ضم اللاعبين لقائمة المباراة.. فوجئنا بخبر على المواقع أن اتحاد الكرة يخطر الزمالك بسلبية نتيجة التحليل، رغم أن اتحاد الكرة ليس له أي دور في هذا التحليل». فيما اختتم تغريدته الثانية بوسم «#عبث».

