شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل سباق التعاقد مع أيوب الكعبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هشام محيسن

دخل مسؤولو نادى الزمالك فى صراع التعاقد مع المغربى أيوب الكعبى، مهاجم نهضة بركان المغربى، السابق، العائد مؤخراً من تجربة احترافية فى الدورى الصينى، وتواصل مسؤولو النادى مع وكلاء اللاعب، لمعرفة إمكانية التعاقد معه، خاصة بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب، الأمر الذى أهله للانضمام لصفوف المنتخب المغربى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى يسعون لإنهاء الاتفاق مع اللاعب، خاصة فى ظل المفاوضات القوية من الأهلى وبيراميدز لحسم التعاقد.

ورصدت لجنة التعاقدات مليون دولار فى الموسم من أجل ضم اللاعب، على أن تزيد بنسب محددة خلال ثلاث سنوات، وهى مدة التعاقد، يأتى ذلك فى إطار الخطة الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق، فضلا عن رغبة كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى التعاقد مع مهاجم متميز فى ظل عدم اقتناعه بإمكانيات الكونغولى كابونجو كاسونجو.

فيما طلب الجهاز الفنى للفريق من الجهاز الطبى تجهيز حازم إمام لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما غاب اللاعب عن مواجهة إنبى التى أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الـ23، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب بشد فى العضلة الأمامية.

كما طلب كارتيرون وضع برنامج تأهيلى لمحمود عبد الرازق شيكابالا للمشاركة مع الفريق بعدما انتهت عقوبة الإيقاف التى تعرض لها اللاعب على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى الماضية التى أقيمت فى الإمارات، وانتهت عقوبة شيكابالا عقب انتهاء مباراة الزمالك أمام إنبى بالأمس، وبذلك يصبح اللاعب جاهزا للمشاركة مع الفريق وفقا لرؤية المدير الفنى.

من جهة أخرى، حرص الفرنسى باتريس كارتيرون على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام إنبى الأخير قبل مواجهة بيراميدز، الخميس المقبل.

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وركز كارتيرون على تصحيح أخطاء المهاجمين فى كيفية التعامل مع الدفاع المكثف من جانب المنافسين وكيفية اختراقه بتنوع الهجوم، سواء عن طريق الأجناب بتعليمات خاصة لأحمد سيد زيزو، والمغربى أشرف بن شرقى، المرشحين للتواجد فى التشكيل الأساسى، وأيضا ليوسف أوباما الذى سيقوم بدور صانع الألعاب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رصد فيه مسؤولو النادى مكافآت مادية للاعبين لتحقيق الفوز على بيراميدز، فضلا عن أن الفوز سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة لمواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى الممتاز قبل المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الفريق الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.